Son Dakika Haberleri: Hong Kong havalimanı, gösteriler nedeniyle kapatıldı
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Hong Kong havalimanı, gösteriler nedeniyle kapatıldı

1 saat önce

Hong Kong Chec Lap Kok Havalimanı, 3 gündür süren gösteriler nedeniyle ülkeden çıkacaklar hariç herkese kapatıldı.

Hong Kong havalimanı, gösteriler nedeniyle kapatıldı, System.String[]
Hong Kong Chec Lap Kok Havalimanı, 3 gündür süren gösteriler nedeniyle ülkeden çıkacaklar hariç herkese kapatıldı.

Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesi yasa tasarısı üzerine başlayan protesto gösterileri devam ediyor. Son haftalarda şehirde şiddet olaylarının artması ve çetelerin hükumet karşıtlarına saldırması şehirde karışıklığa neden oldu. Protestocuların, Hong Kong Chec Lap Kok havalimanında düzenlediği protesto, 3'üncü gününe girdi. Güvenlik ekipleri ise gösterileri engellemek için "ekstra güvenlik önlemleri" alarak havalimanını umuma kapattı. Görevliler, gösterileri engellemek amacıyla, sadece ülkeden çıkış belgeleri tam olan kişilerin havaalanına girebileceği duyurdu.

Havalimanı yönetiminden yapılan açıklamada, sadece önümüzdeki 24 saati kapsayan bileti bulunan, geçerli pasaporta sahip yolcular ve kimlikleri ile birlikte havalimanı çalışanlarının havaalanına girişine izin verileceği kaydedildi.

Bölge yönetimi, protestoları engellemek için, 2014'te yaşanan protestolar sırasında komiser yardımcısı olan Alan Lau Yip-Şing'i tekrar göreve çağırdı.

Hafta sonu ise göstericiler şehir genelinde protestolarına devam edecek. - HONG KONG
Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:49 Kaynak: İHA
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