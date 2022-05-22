Hong Kong Kanalizasyonda Kovid-19 Tespit Edilmesinin Ardından Daha Fazla Hızlı Antijen Testi Dağıtacak

HONG KONG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) yönetimi Pazar günü yaptığı açıklamada, kısa süre önce kanalizasyon örneklerinde Kovid-19 virüsü tespit edilmesini takiben kentin bazı bölümlerinde 170.000 Kovid-19 hızlı antijen testinden (RAT) oluşan yeni bir partinin dağıtılacağını duyurdu. HKSAR yönetimi, test kitlerinin kanalizasyon testi sonuçlarının görece yüksek viral yük tespit edilen bölgelerdeki sakinler, temizlik çalışanları ve bina yönetim personeli arasındaki enfekte kişilerin belirlenmesine yardımcı olacağını belirtti.

HKSAR yönetimi, hızlı antijen testi kullanıcılarına tüm pozitif sonuçları yönetimin çevrimiçi platformu aracılığıyla bildirme çağrısında bulundu. HKSAR Çevre Koruma ve Kanalizasyon Hizmetleri kurumları Kovid-19'la mücadele çabaları kapsamında Hong Kong'un tüm bölgelerinden Kovid-19 virüsü testi için kanalizasyon örneği toplama çalışmalarını güçlendirmişti. Hong Kong'da Pazar günü nükleik asit testleri aracılığıyla 94 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken, 143 vaka da hızlı antijen testleri sonrası pozitif olduğunu bildirdi.