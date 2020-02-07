Hong Kong, korona virüsüne karşı yeni önlemler alıyor - Son Dakika
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Hong Kong, korona virüsüne karşı yeni önlemler alıyor

6 saat önce

Hong Kong, korona virüsüne karşı aldığı yeni önlemlerle, Çin'den gelen herkesin kendini ev veya otel odalarında 2 hafta izole etmesini istiyor.

Hong Kong, korona virüsüne karşı yeni önlemler alıyor, System.String[]

Hong Kong, korona virüsüne karşı aldığı yeni önlemlerle, Çin'den gelen herkesin kendini ev veya otel odalarında 2 hafta izole etmesini istiyor. Kurala uymayanları para veya hapis cezası bekliyor.

Çin'de ortaya çıkmasının ardından hızla dünya ülkelerine yayılan korona virüsü, dünya genelinde endişeye neden olmaya devam ediyor. Hong Kong, ülke genelinde 26 onaylanmış korona virüsü vakası ve 1 ölümün ardından virüse karşı alınan önlemleri artırmaya karar verdi. Bu karar doğrultusunda Çin'den Hong Kong'a gelen herkes, korona virüsü riskine karşı 2 hafta süreyle kendisini bir otel odasına kapatarak veya evlerinden dışarı çıkmayarak izole etmek zorunda. Bu kurala uymayanlar ise para veya hapis cezasına çarptırılacak.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü, yalnızca Çin'de 636 kişinin ölümüne neden olurken en 25 ülkeye yayıldı.

(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:45 Kaynak: İHA
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