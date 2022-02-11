Hong Kong, Kovid-19 salgın dalgasını kontrol etmeye çalışıyor - Son Dakika

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesinde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle yeni salgın kontrol tedbirleri yürürlüğe girdi.

Kentte Omicron varyantı taşıyan yerel kaynaklı vakaların yol açtığı salgın nedeniyle günlük vaka sayısı 9 Şubat'ta 1161'e ulaşarak salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Hong Kong Baş Yöneticisi Lam, artan vakalar nedeniyle yeni sosyal mesafe kısıtlamalarının uygulanacağını bildirdi. tedbirler kapsamında kamusal alansa ikiden fazla kişinin bir araya geldiği toplantılar yasaklanırken özel alanda toplantılarda en fazla iki haneden kişilerin bir araya gelmesine izin verilecek.

İbadethaneler, kuaförler ve güzellik salonları ve diğer işletmelerin geçici olarak kapatılmasını içeren tedbirlerin en az 24 Şubat'a kadar uygulanacağı bildirildi.

Hong Kong'a dün 986 yeni vaka görülürken, virüse bağlı 1 ölüm kaydedildi.

Aşı pasaportu uygulaması başlıyor

Öte yandan Hong Kong Sağlık Koruma Merkezi, yaptığı açıklamada, kentte 24 Şubat'ta aşı pasaportu uygulanmasının başlanacağını, alışveriş merkezi ve süpermarketlere yalnızca aşı yaptırmış kişilerin girebileceği bildirdi.

Açıklamada kent nüfusunun yüzde 81,8'nin bir doz, yüzde 73,3'ünün iki doz aşılandığı, yüzde 15,3'ünün ise üçüncü dozu yaptırdığı kaydedildi.

Yaklaşık 7,5 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 18 bin 794 vaka görülürken, virüs nedeniyle 216 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 346 kişinin tedavisi sürüyor.