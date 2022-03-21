Hong Kong, Kovid-19 salgını nedeniyle 9 ülkeye uyguladığı uçuş yasağını kaldırıyor - Son Dakika
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Hong Kong, Kovid-19 salgını nedeniyle 9 ülkeye uyguladığı uçuş yasağını kaldırıyor

21.03.2022 09:13
Hong Kong, Kovid-19 salgını nedeniyle 9 ülkeye uyguladığı uçuş yasağını kaldırıyor

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi, dünyada Omicron varyantı vakalarının yayılmasının ardından ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, Avustralya, Hindistan, Pakistan, Filipinler ve Nepal'den gelen yolculara getirdiği uçuş yasağını 1 Nisan'dan itibaren kaldıracak.

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi, dünyada Omicron varyantı vakalarının yayılmasının ardından ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, Avustralya, Hindistan, Pakistan, Filipinler ve Nepal'den gelen yolculara getirdiği uçuş yasağını 1 Nisan'dan itibaren kaldıracak.

Baş Yönetici Carrie Lam, düzenlediği basın toplantısında, uçuş yasağının kaldırılmasının yanı sıra yurt dışından gelen yolcular için karantina süresinin 14 günden 7 güne düşürüleceğini bildirdi. Buna göre karantinanın 6. ve 7. gününde yapılan testi negatif çıkan yolcular tecrit süresini tamamlamış sayılacak.

Lam, yurt dışından gelecek yolcuların, aşılarını tamamlamış olmaları, uçağa binişlerinden 48 saat önce yapılmış negatif test sonucunu ibraz etmeleri ve karantina otelinde yer ayırtmış olmalarının gerektiğini hatırlattı.

Salgının 5. dalgasında vaka sayısının gerileme gösterdiğini ifade eden Lam, bu sebeple yerel hükümetin mevcut salgınla mücadele önlemlerini gözden geçirdiğini ve vakaların azalmayı sürdürmesi halinde kentteki tüm kısıtlamaların 21 Nisan'dan itibaren aşamalı olarak kaldırmayı planladıklarını bildirdi.

Salgının büyüme dalgasının yavaşladığına dikkati çeken Lam, "Çok sayıda uzman salgının tepe noktasına ulaştığı görüşünde. Hong Kong'da salgının gelişimi aşağı yönlü seyrediyor." ifadesini kullandı.

Lam, virüsün kendini çoğaltma oranının 0,5'e düştüğüne, yani her enfekte kişinin virüsü birden az kişiye bulaştırdığına dikkati çekerek, şehir kanalizasyonundan alınan örneklerde yapılan testlerde kişi başına virüs yükünde belirgin azalma tespit edildiği bilgisini paylaştı.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 14 bin 149 Kovid-19 vakası tespit edildi, 246 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca önceki günlerde rapor edilmeyen 41 ölüm daha kayıtlara geçti.

Dün hayatını kaybedenlerden yüzde 80'inin hiç aşılanmamış veya tek doz aşı yaptırmış kişiler olduğu kaydedildi.

Yaklaşık 7 milyon nüfuslu Hong Kong'da Omicron vakalarının tetiklediği salgın dalgasında yıl başından bu yana 1 milyon 35 bin 59 vaka tespit edilirken 5 bin 683 kişi hayatını kaybetti.

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Hong Kong, Omicron, Nepal, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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