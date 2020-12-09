Hong Kong, Kuzey Kore ve Singapur'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle restoranların akşam saatlerinde kapılarını kapatılmasına karar verilirken, Singapur'da bir kruvaziyer gemisi, yolculardan birinde virüs tespit edilmesinin ardından limana geri döndü. Kuzey Kore'de ise lider Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, yönetimin ülkede hiç vaka görülmediğine dair iddiasının Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha tarafından sorgulanmasına tepki gösterdi.

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamada, kentte kaynağı tespit edilemeyen Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle mevcut tedbirlere ek kısıtlamaların uygulanacağı bildirildi. Yarından itibaren geçerli olacak kısıtlamalar kapsamında kentteki restoranlar saat 18.00'den itibaren kapatılacak ve 18.00-05.00 saatlerinde gel-al veya eve sipariş şeklinde paket yemek hizmeti sağlayacak.

Restoranların gündüz saatlerinde yüzde 50 dolulukla hizmet vermesine izin verilirken, spor salonları, güzellik merkezleri, konser salonları ve kamuya açık diğer işletmeler 14 gün kapalı kalacak.

Kentte daha önce kahve dükkanlarına belirli saatlerde hizmet kısıtlaması getirilmiş, ikiden fazla kişinin katıldığı toplu etkinlikler yasaklanmıştı.

Noel ve yılbaşı öncesine denk gelen kısıtlamaların hizmet sektöründe büyük ekonomik zarara yol açacağı tahmin ediliyor.

Hong Kong'da son iki haftada görülen 1274 Kovid-19 vakasının 303'ünün bulaşma zincirinin kaynağı henüz tespit edilemedi.

Kentte bugüne dek 7 bin 76 vaka görülürken virüs nedeniyle 112 kişi hayatını kaybetti.

Kruvaziyer gemisinde Kovid-19 vakası

Singapur'da, Royal Carribbean şirketine ait kruvaziyer gemisinde bir yolcuda Kovid-19 tespit edilmesinin ardından gemi limana dönmek zorunda kaldı.

Şirketten yapılan açıklamada, "Quantum of the Seas" adlı gemideki 83 yaşındaki bir yolcuda virüse rastlandığı bildirildi.

Açıklamada, yolcunun ve onunla temas eden kişilerin karantina altına alındığı ifade edilirken, 1680 yolcu ve 1148 mürettebatla Singapur'a geri dönmek üzere denize açılan geminin limana döndüğü kaydedildi.

Singapur hükümeti Kovid-19 salgını nedeniyle kesilen kruvaziyer gemi seferlerini yeniden canlandırmak amacıyla gemilerin başka bir limana uğramadan açık denizde belirli süre seyrettiği seferlere izin vermişti.

Kim'in kız kardeşinden Güney Kore'ye tepki

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha'nın Kuzey'de hiç vaka görülmediğine dair iddiayı sorgulayan açıklamalarına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Kang, hafta sonunda yerel medyada yer alan açıklamalarında, Kuzey Kore yönetiminin ülkede hiç vakaya rastlanmadığı iddiasına inanmanın güç olduğunu ifade etmişti. Bakan Kang ayrıca Kuzeyli yetkililerin salgınla mücadelede iş birliği çağrılarına yanıt vermediğini dile getirmişti.

Kim Yo-jong, Kuzey Kore haber ajansı KCNA'nın aktardığı açıklamasında, Kang'ın sözlerine yanıt olarak, "Hiç düşünmeden, umarsızca yaptığı bu açıklamalara bakılırsa, Kuzey ile Güney Kore arasındaki halihazırda donuk olan ilişkileri daha da soğutmaya istekli görünüyor. Asıl niyeti belli. Sözlerini hiçbir zaman unutmayacağız, bedelini pahalıya ödeyecek." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore'de "sıfır vaka iddiasına" karşın halen acil durum seviyesi en üst seviyede bulunuyor. Ülke, sınırlarını kapatırken yabancı diplomatları çıkarmıştı. Bazı vatandaşların Kovid-19 şüphesiyle karantina altına alındığına dair iddialar ortaya atılmıştı.