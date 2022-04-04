Hong Kong Lideri Carrie Lam, 2'nci dönem aday olmayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Hong Kong Lideri Carrie Lam, 2'nci dönem aday olmayacak

04.04.2022 11:17
Hong Kong Lideri Carrie Lam, 2'nci dönem aday olmayacak

Hong Kong lideri Carrie Lam, 5 yıldır bulunduğu görevinden 2'nci dönem aday olmayarak ayrılacağını açıkladı.

Hong Kong lideri Carrie Lam, 5 yıldır bulunduğu görevinden 2'nci dönem aday olmayarak ayrılacağını açıkladı.

Hong Kong lideri Carrie Lam, bugün Covi-19 salgınındaki son durumu değerlendirmek için düzenlenen basın toplantısında, liderlik için 2'nci dönem aday olmayacağını açıkladı. Lam, Pekin'deki yetkililere teşekkür ederek, "Bu yıl 30 Haziran'da 5 yıllık görevimi sonlandıracağım ve 42 yıllık kamu hizmetime son veriyorum" ifadelerini kullandı.

Lam, aldığı kararın Pekin'deki merkezi hükümete iletildiğini ve saygıyla karşılandığını belirterek, "Görev süremin bitmesine iki yıldan az bir süre kalmışken, iade karşıtı yasa tasarısı ve yabancı güçlerin müdahalesi ve ayrıca Covid-19 salgını nedeniyle büyük bir baskı altındaydım. Ancak Pekin'deki yetkililerin desteği bana gerekli motivasyonu sağlıyordu" dedi.

(İHA)

YORUMLAR
500
Hong Kong merkezli kripto borsası, Türk kriptocularla buluştu Hong Kong merkezli kripto borsası, Türk kriptocularla buluştu Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin 'İnşallah önümüzdeki dönemde ateşkes de mümkün olacak' dedi Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin 'İnşallah önümüzdeki dönemde ateşkes de mümkün olacak' dedi

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hong Kong Lideri Carrie Lam, 2'nci dönem aday olmayacak - Son Dakika


Son Dakika
12:28 Son Dakika: Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası!
12:28 Şahan Gökbakar'dan enflasyon açıklaması: Bakın yine tüm rakamlar Trabzonspor'un şampiyonluğunu gösteriyor
12:14 Yük gemisi, Haydarpaşa'da karaya oturdu! Bölgeye ekipler sevk edildi
12:09 Vaka haritası açıklandı! Eskişehir ilk sırada yer alırken, Van ise listenin sonunda yer aldı
12:03 Batshuayi'yi herkes eleştirirken o sahip çıktı: Fener alsın çok isterim
12:03 Ekonomik kriz kitapları vurdu, sadece tek bir tür etkilenmedi!
11:59 Enflasyon açıklandı, memur ve emekli zam farkı belli oldu: İşte o oranlar!
11:52 Diyanet çalışanlarının sendikası minber dokunulmazlığı istedi!
11:46 Almanya'da Rus kökenlilere yönelik düşmanlık endişelendiriyor: Berlin'de Rus nefretine karşı eylem yapıldı
11:44 Acun Ilıcalı "Toplumun Kanaat Önderleri" araştırmasında ilk sırada yer aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 12:43:11. #1.12#
SON DAKİKA: Hong Kong Lideri Carrie Lam, 2'nci dönem aday olmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement