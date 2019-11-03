Hong Kong lideri halkın Çin'de yaşayıp çalışabilmesi için Pekin yönetimiyle görüşecek

Hong Kong Özerk Bölgesi lideri Carrie Lam'in, bölgedeki tansiyonu düşürmek ve Hong Kong vatandaşlarının Çin ana kıtasında oturma ve çalışma izni alabilmelerini sağlayacak kanun düzenlemesini görüşmek amacıyla Pekin'e gideceği açıklandı.



Lam, 22 haftayı aşkın süredir devam eden protestoların son bulması amacıyla Çin hükümetiyle daha önce iki defa bir araya gelmişti. Salı günü gerçekleşecek görüşmede Lam'in Macau ve Hong Kong pasaportu taşıyan kişilerin Çin'e giriş çıkışlarını kolaylaştırmak, iş bulmalarını sağlamak, bu kapsamda vergi indirimi uygulamak ve özellikle de Büyük Körfez Bölgesi'nde girişimcilik ve yatırım faaliyetlerini desteklemek gibi konuları Pekin yönetimiyle masaya yatırması bekleniyor.