Son Dakika Haberleri: Hong Kong lideri Lam meclisi basan göstericileri kınadı
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Hong Kong lideri Lam meclisi basan göstericileri kınadı

1 saat önce

Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi Lideri Carrie Lam meclisi basan göstericileri kınadı.

Hong Kong lideri Lam meclisi basan göstericileri kınadı, System.String[]
Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi Lideri Carrie Lam meclisi basan göstericileri kınadı.

Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi Lideri Carrie Lam bölgenin İngiltere'den Çin'e bağlanmasının 22. yıl dönümü etkinlikleri sırasında yaşanan protestoların ve parlamentonun basılmasının aşırı şiddet kullanımı olduğunu söyleyerek eylemleri kınadı. Lam sabahın erken saatlerinde gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Meclis'i basarak insanları gerçekten üzen ve şoka sokan bu olaylar şiddet ve vandalizmin aşırı kullanımıdır. Bu ciddi bir şekilde kınamamız gereken bir şey, çünkü Hong Kong'da hukukun üstünlüğünden daha önemli bir şey yok. Umarım toplum genel olarak bizimle aynı fikirdedir ve bu şiddet içeren eylemlerde onu kınamanın doğru olduğunu ve toplumun en kısa sürede normale döneceğini umuyoruz" dedi.

Meclisin basılmasına Çin'den tepki geldi. Çin'in Hong Kong işleri bürosundan açıklama yapılarak yaşananların Hong Kong'un tek ülke iki sistem formülü için açık bir sınav olduğu ifade edilerek göstericiler kınandı.

Çin Devlet Konseyi, Hong Kong ve Makao İşleri Ofisi Sözcüsü, Hong Kong hükümetine ve yerel polise olayı yasaya uygun olarak ele alma ve suçluların cezai sorumluluğunu soruşturma konusunda destek verdiğini belirtti. Sözcü, olayların Hong Kong'da hukukun üstünlüğünü ihlal ettiğini, toplumsal düzenin yanı sıra temel çıkarları baltaladığını ve bölgenin sahip olduğu bir ülke, iki sistem politikasına bariz bir meydan okuma olduğunu söyledi.

Polis dün Yasama Meclisini basan göstericilere biber gazı ile müdahale ederek hükümet binasının kontrolünü protestoculardan geri aldı. Polisin müdahalesi sonrası günün ilk saatlerinde Hong Kong'da tansiyon kısmen düştü. - HONG KONG
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:52 Kaynak: İHA
hong kong, ingiltere, şiddet, çin, Politika
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