Son Dakika Haberleri: Hong Kong lideri Lam, polisin protestolar sırasında camiye boyalı su sıkması sonrası özür diledi
Son Dakika Dünya Hong Kong lideri Lam, polisin protestolar sırasında camiye boyalı su sıkması sonrası özür diledi

Hong Kong lideri Lam, polisin protestolar sırasında camiye boyalı su sıkması sonrası özür diledi

1 saat önce

Hong Kong Özerk Yönetimi lideri Carrie Lam, son yaşanan protestolarda polisin şehirde bulunan bir camiye ve cami içerisindeki cemaate tazyikli su sıkması sebebiyle Müslümanlardan özür diledi.

Hong Kong lideri Lam, polisin protestolar sırasında camiye boyalı su sıkması sonrası özür diledi, System.String[]

Hong Kong Özerk Yönetimi lideri Carrie Lam, son yaşanan protestolarda polisin şehirde bulunan bir caminin bahçesine boyalı su sıkması sebebiyle Müslümanlardan özür diledi.


Şehrin en kalabalık merkezlerinden biri olan Tsim Sha Shui durağında bulunan Kowloon Cami'ni pazartesi sabahı ziyaret eden Lam'in başörtüsü taktığı ve yanındaki bir heyetle birlikte caminin imamı ve diğer yöneticilerden özür dilediği ifade edildi.

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Hong Kong, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:16 
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