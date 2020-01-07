Hong Kong liderinden kararlılık mesajı - Son Dakika
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Hong Kong liderinden kararlılık mesajı

6 saat önce

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, geçen yıl haziran ayından bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolara sahne olan Hong Kong'da, hükümetin zorlukları aşma konusunda elinden geleni yapacağını belirtti.

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HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, geçen yıl haziran ayından bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolara sahne olan Hong Kong'da, hükümetin zorlukları aşma konusunda elinden geleni yapacağını belirtti.

Lam, düzenlediği basın toplantısında, Hong Kong'un şiddet ve ekonomik problemler gibi pek çok sorunla karşı karşıya olduğunu belirterek, bölgenin yılın ilk günlerinde de protestolara sahne olduğunu ifade etti.

Hong Kong lideri Lam, " Hükümet, bu zorlukların üstesinden gelme konusunda kararlıdır." dedi.

Yeni yıl için geçen hafta yayınladığı video mesajında Lam, "Mevcut sınamalarımızın bir kez daha üstesinden gelebileceğimize ve Hong Kong'u yeniden inşa edebileceğimize inanıyorum." ifadesini kullanmıştı.

Hong Kong'daki iade tasarısıyla başlayan protestolar

Hong Kong'da, Haziran 2019'da şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları artmıştı.


Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemleri sürdürme kararı almıştı.


Göstericilerin, tasarının geri çekilmesiyle protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını ve kentte siyasi reform sürecinin yeniden başlatılmasını içeren 5 talebi bulunuyor.

Kentte geçen yıl kasımda düzenlenen hükümet karşıtı protestolarda, polis ve göstericiler arasında şiddetli çatışmalar yaşanmış, bölge, yeni yıla da protestolarla girmişti.


Nüfusun 7,4 milyon olduğu kentte, 1 Ocak 2020'de düzenlenen protesto gösterisine 1 milyonu aşkın kişi katıldı. Protestocular söz konusu taleplerin yerine getirilmesini savunurken; hükümetin, okullarda farklı düşünen öğretmenlere baskı uyguladığını ileri sürüyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:26 Kaynak: AA
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