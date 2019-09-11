Hong Kong'lu fuar devi Türk firmalar için geldi
1 saat önce
Uzakdoğu'nun en büyük fuar serilerini gerçekleştiren Mega Show'un yöneticileri Türk ev ve mutfak sanayicileri ile buluşmak için Türkiye'ye geldi.
Uzakdoğu'nun en büyük fuar serilerini gerçekleştiren Mega Show'un yöneticileri Türk ev ve mutfak sanayicileri ile buluşmak için Türkiye'ye geldi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:25
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