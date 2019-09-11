Son Dakika Haberleri: Hong Kong'lu fuar devi Türk firmalar için geldi
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Hong Kong'lu fuar devi Türk firmalar için geldi

1 saat önce

Uzakdoğu'nun en büyük fuar serilerini gerçekleştiren Mega Show'un yöneticileri Türk ev ve mutfak sanayicileri ile buluşmak için Türkiye'ye geldi.

Hong Kong'lu fuar devi Türk firmalar için geldi, System.String[]

Uzakdoğu'nun en büyük fuar serilerini gerçekleştiren Mega Show'un yöneticileri Türk ev ve mutfak sanayicileri ile buluşmak için Türkiye'ye geldi.

Uzakdoğu, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:25 
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