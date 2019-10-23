Son Dakika Haberleri: Hong Kong'lu göstericilerden İngiltere Büyükelçiliği önünde insan ziciri
Son Dakika Dünya Hong Kong'lu göstericilerden İngiltere Büyükelçiliği önünde insan ziciri

Hong Kong'lu göstericilerden İngiltere Büyükelçiliği önünde insan ziciri

1 saat önce

Hong Konglu aktivistler İngiltere Büyükelçiliği önünde insan zinciri kurarak eylem yaptı.

">

Hong Konglu aktivistler İngiltere Büyükelçiliği önünde insan zinciri kurarak eylem yaptı. Göstericiler aylardır devam eden demokratik reform protestolarına uluslararası destek istedi.

Hong Kong'lu göstericilerden İngiltere Büyükelçiliği önünde insan ziciri

İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 09:42 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiliz basını Erdoğan'ın Putin ve Pence'le görüşmesini karşılaştırdı! "Farkı bulunuz" manşeti atıldı
İngiltere'de 39 cesedin bulunduğu kamyonun şoförü gözaltına alındı İngiltere'de 39 cesedin bulunduğu kamyonun şoförü gözaltına alındı David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham yeni sevgilisiyle görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 23:20:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hong Kong'lu göstericilerden İngiltere Büyükelçiliği önünde insan ziciri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]