Hong Kong'lu göstericilerden İngiltere Büyükelçiliği önünde insan ziciri
1 saat önce
Hong Konglu aktivistler İngiltere Büyükelçiliği önünde insan zinciri kurarak eylem yaptı.
Hong Konglu aktivistler İngiltere Büyükelçiliği önünde insan zinciri kurarak eylem yaptı. Göstericiler aylardır devam eden demokratik reform protestolarına uluslararası destek istedi.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 09:42
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