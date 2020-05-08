Hong Kong meclisinde yetki tartışması - Son Dakika

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Yasama Konseyinde (meclis) muhalifler ve hükümet yanlısı delegeler arasında "Komite Başkanlığı" yetkisi konusunda yaşanan gerginlik üzerine arbede çıktı, muhalif delegeler meclisi terk etti.

"South China Morning Post" gazetesinin haberine göre, Hong Kong Yasama Konseyi bünyesinde yasaların incelemesinden sorumlu ve 6 aydır başkanı seçilemeyen "İçişleri Komitesi"nin gün içinde başlayan oturumuna kimin başkanlık edeceği tartışması yaşandı.

Başkanlık seçimini muhalif delegelerin "oyalamaları" üzerine İçişleri Komitesinin hükümet yanlısı eski Başkanı Starry Lee, başkanlığı yürütmeye ve oturumu yönetmeye hakkı olduğunu iddia ederek, kürsüye çıktı ve komiteye yeni başkan seçilene kadar başkanlık edeceğini söyledi.

Lee'nin başkanlığı yürütmeye hakkı olmadığını savunan muhalifler ise slogan atarak, pankart açtı. Bu esnada Lee'yi destekleyen delegeler kürsünün etrafını sardı.

Lee'yi kürsüden indirmek isteyen bazı muhalif delegelerle hükümet yanlıları arasında yaşanan arbede üzerine, Konsey'deki korumalar bazı muhalif delegeleri sürükleyerek dışarı çıkardı.

Olayda yaralanan bir muhalif delege hastaneye kaldırıldı. Muhalif delegelerin Yasama Konseyi'ni terk etmesi üzerine oturum ertelendi.

Söz konusu komite, aralarında Milli Marş yasa tasarısının da bulunduğu 14 tasarıyı inceliyor. Ancak komite 6 aydır muhalif delegelerin çeşitli girişimleri dolayısıyla işleyemez hale geldiği için tasarılar sonuca bağlanamıyor ve Yasama Konseyinde nihai oylamaya geçilemiyor.