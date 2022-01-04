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Hong Kong: Medya organlarının kapanmasının basın özgürlüğüyle ilgisi yok - Son Dakika

Hong Kong: Medya organlarının kapanmasının basın özgürlüğüyle ilgisi yok

04.01.2022 10:54
Hong Kong: Medya organlarının kapanmasının basın özgürlüğüyle ilgisi yok

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında çalışanlarına soruşturma açılan muhalif bir internet haber sitesinin ve ardından güvenlik endişesiyle bir diğerinin yayınlarına son vermesinin kentte basın özgürlüğünün aşındığına...

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında çalışanlarına soruşturma açılan muhalif bir internet haber sitesinin ve ardından güvenlik endişesiyle bir diğerinin yayınlarına son vermesinin kentte basın özgürlüğünün aşındığına kanıt gösterilemeyeceğini savundu.

Baş Yönetici Lam, Stand News ve Citizen News'ün kapanmasının, söz konusu kuruluşların kendi kararı olduğunu ifade etti.

Hong Kong otoritelerinin basına baskı uygulamadığı görüşünü dile getiren Lam, "Bu medya organlarının hiçbirine bir şey yapmadık. Adliye ve emniyet makamları asla bu kuruluşlara bir telkinde bulunmadı. Ama eğer kendi endişeleri nedeniyle bu kararı alıyorlarsa bunda olağanüstü bir şey yok." dedi.

Lam, Ulusal Güvenlik Yasası'nın Haziran 2020'de yürürlüğe girmesinden bu yana kentteki kayıtlı yerel medya organlarının sayısının yüzde 5,4, yabancı medya organlarının sayısının ise yüzde 9,4 arttığına dikkat çekerek "İki medya organı kapandı diye basın özgürlüğü aşındı diyemezsiniz." ifadesini kullandı.

Hong Kong polisi geçen hafta demokrasi yayınlısı muhalif haber sitesi Stand News'e Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında baskın düzenlemişti. Kuruluşun mal varlıkları dondurulurken 7 çalışanı, isyana teşvik eden içerik yayımlamaya teşebbüs ettikleri suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Kuruluş, olayın ardından yayınlarına son vermişti.

Bir diğer internet sitesi Citizen News de Stand News'e yapılan baskının arından güvenlik endişelerini gerekçe göstererek hafta başında yayınlarına son verdiğini açıklamıştı.

Citizen News baş yazarı Chris Yeung, Stand News'ün başına gelenlerin ardından, çalışanlarının güvenliğini sağlamak üzere bu kararı aldıklarını belirtmişti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Güvenlik Yasası, Hong Kong, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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