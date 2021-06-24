Üye Girişi
Hong Kong merkezli kripto para ticaret platformunun değerlemesi 1 milyar dolara ulaştı - Son Dakika

Hong Kong merkezli kripto para ticaret platformunun değerlemesi 1 milyar dolara ulaştı

24.06.2021 10:39
Hong Kong merkezli kripto para ticaret platformunun değerlemesi 1 milyar dolara ulaştı, System.String[]

Hong Kong merkezli kripto para ticareti platformu Amber Group, aldığı 100 milyon dolarlık yatırımla 'unicorn' olduğunu duyurdu.

Hong Kong merkezli kripto para ticareti platformu Amber Group, aldığı 100 milyon dolarlık yatırımla 'unicorn' olduğunu duyurdu. Amber Group'un Kurucu Ortağı ve CEO'su Michael Wu, "Stratejik yatırımcılardan gelen bu yeni sermayeyle Amber Group, müşteri talebini karşılamak ve dünyanın önde gelen kripto yatırımcıları ve şirketleri için pazar çözümleri geliştirmek için küresel operasyonlarını genişletmeye devam edecek" dedi.

Market Research tarafından yapılan güncel bir araştırmaya göre, küresel kripto para piyasasının 2025'e kadar yıllık yüzde 7,22'lik büyümeyle hacmini 2.018,48 milyon dolar artırması bekleniyor. Son olarak Hong Kong merkezli kripto para ticareti platformu Amber Group, China Renaissance'ın ev sahipliğinde düzenlenen ve Tiger Brokers, Tiger Global Management, Arena Holdings, Tru Arrow Partners, Sky9 Capital, DCM Ventures ve Gobi Partners'ın katıldığı B Serisi yatırım turunda 100 milyon dolar yatırım alarak değerlemesini 1 milyar dolara ulaştırdığını duyurdu. Daha önce 2019 yılında yapılan A Serisi yatırım turunda da Coinbase'ten 28 milyon dolar yatırım alan platform, böylece milyar dolarlık şirketlere verilen unicorn unvanını almaya hak kazandı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Amber Group Kurucu Ortağı ve CEO'su Michael Wu, "Stratejik yatırımcılardan gelen bu yeni sermayeyle Amber Group, müşteri talebini karşılamak ve dünyanın önde gelen kripto yatırımcıları ve şirketleri için pazar çözümleri geliştirmek için küresel operasyonlarını genişletmeye devam edecek" diye konuştu.

"1,5 MİLYAR DOLARLIK TİCARET SERMAYESİNİ YÖNETİYOR"

Amber Group olarak temel algoritmik ticaret, elektronik piyasa yapımı, yüksek frekanslı ticaret, OTC ticareti, borçlanma ve borç verme, türevler ve diğer yapılandırılmış ürünler dahil olmak üzere hem bireylere hem de 200'den fazla kuruma hizmet verdiklerini belirten Michael Wu şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda BTC ve ETH fiyatlarına göre değişen yaklaşık 1,5 milyar dolarlık ticaret sermayesini yönetiyoruz. 60'tan fazla elektronik borsada kümülatif olarak 200 milyar doların üzerinde işlem yapıyor ve günlük ortalama 100-200 milyon dolar arasında işlem hacmine ulaşıyoruz. 2020'nin 3. çeyreğinin başlarında kullanıcılarımızın yatırımlarında optimum yatırım getirisi elde etmelerine yardımcı olmak için geliştirdiğimiz Amber App ile de ekosisteme yeni bir soluk getirdik. Mobil uygulama sayesinde kayıtlı kullanıcı sayımızı Aralık 2020'den bu yana dört kat artırarak 100 binin üstüne çıkardık."

"AMACIMIZ DAHA GENİŞ COĞRAFYALARIN ÖNDE GELEN LİKİDİTE SAĞLAYICILARINDAN BİRİ OLMAK"

"Yılın ilk çeyreğinde hem müşteri akışında hem de borsada piyasa oluşturma hacimlerinde rekorlara imza attık" diyen Wu, "Piyasalardaki toplam işlem hacimlerinin yüzde 2-3'ünü oluşturuyoruz ve hızla büyümeye devam ediyoruz. Kümülatif işlem hacmimiz, yılın başından bu yana iki katına çıkarak 500 milyar doları aştı. Büyümemizin lokomotifi ise ürün geliştirme ve inovasyona odaklanmamız oldu. Ürünlerimizi sürekli olarak yeniliyor, küresel kullanıcı tabanımıza daha iyi hizmet sunmak için ekibimize en iyi yetenekleri eklemeye devam ediyoruz. Kurulduğumuz 2017 yılında 10 kişiden daha az küçük bir ekiple yola çıktık ve şu anda dünya çapında 330'u aşkın üyesi olan bir aileyiz. Ayrıca ilk günden bu yana karlıyız ve tüm iş kollarında artan gelirlerimizle Ocak-Nisan 2021 rakamlarına göre yıllık 500 milyon dolarlık gelir elde ediyoruz. Amacımız bu aileyi büyüterek yalnızca Asya'nın değil, daha geniş coğrafyaların önde gelen likidite sağlayıcılarından biri olmak" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE PAZARININ ÖNDE GELEN OYUNCULARI ARASINA GİRMEYİ HEDEFLİYOR

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin yatırım ekosisteminde de kripto paralara olan ilginin her geçen gün arttığına değinen Amber Group Türkiye Sorumlusu Metin Mehmet Durgun ise "Türkiye, yüzde 16 ile dünyanın en büyük 74 ekonomisi içerisinde nüfusuna oranla kripto para kullanımının en yaygın olduğu dördüncü ülke olarak konumlanıyor. Bu noktada bizler, Türkiye'deki yatırımcıların da taleplerine yanıt vererek bu gelişen pazarın önde gelen oyuncularından biri olmayı hedefliyoruz" dedi.


Hong Kong merkezli kripto para ticaret platformunun değerlemesi 1 milyar dolara ulaştı
Hong Kong merkezli kripto para ticaret platformunun değerlemesi 1 milyar dolara ulaştı

Hong Kong, Yatırım, Türkiye, Kripto, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Hong Kong merkezli kripto para ticaret platformunun değerlemesi 1 milyar dolara ulaştı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Elon Musk'tan etkilenip Dogecoin'e yatırım yapmıştı! Milyonerliği kısa sürdü, şimdi çöküşü yaşıyor 11:23 Elon Musk'tan etkilenip Dogecoin'e yatırım yapmıştı! Milyonerliği kısa sürdü, şimdi çöküşü yaşıyor Kavgada kurtarmak istediği ağabeyini öldürdü! İnkar etse de kameralar o anları görüntüledi 11:17 Kavgada kurtarmak istediği ağabeyini öldürdü! İnkar etse de kameralar o anları görüntüledi 30 Haziran, 11:01 30 Haziran, "Koruyucu Aile Günü" olarak kutlanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı
Sergen Yalçın'dan ürküten itiraf: Öleceğimi sanıp vasiyet yazdım 10:47 Sergen Yalçın'dan ürküten itiraf: Öleceğimi sanıp vasiyet yazdım Kardeşinin okullara 25 milyon liralık satış yaptığı iddialarını Milli Eğitim Bakanı Selçuk yalanladı 10:33 Kardeşinin okullara 25 milyon liralık satış yaptığı iddialarını Milli Eğitim Bakanı Selçuk yalanladı 'Su için' mesajı veren Ronaldo'ya, tribünler kola şişesi fırlattı 10:16 'Su için' mesajı veren Ronaldo'ya, tribünler kola şişesi fırlattı
36 yaşındaki Ronaldo, Fransa'ya attığı gollerle tüm rekorları yerle bir etti 10:01 36 yaşındaki Ronaldo, Fransa'ya attığı gollerle tüm rekorları yerle bir etti Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı 09:18 Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
11:23 Ali Koç'la yayına çıkan başkan adayı Eyüp Yeşilyurt'tan kulüp üyelerine olay sözler
11:22 Elon Musk'tan etkilenip Dogecoin'e yatırım yapmıştı! Milyonerliği kısa sürdü, şimdi çöküşü yaşıyor
11:19 İkinci Reza Zarrab olacağı yorumlarına Sezgin Baran Korkmaz'dan sert tepki: Bu çok aşağılıkça bir ithamdır
10:56 Mezar yeri alanlara tepki gösteren Tuğba Ekinci, hemen sonrasında bikinili pozunu paylaştı
10:47 Sergen Yalçın'dan ürküten itiraf: Öleceğimi sanıp vasiyet yazdım
10:43 AK Partili vekil ve kardeşine eylem yapmak için Suriye'den gelen PKK'lı terörist yakalandı
10:37 ABD senatosu tarafından F-35 savaş uçaklarının Yunanistan'a satışı onaylandı
10:32 Kardeşinin okullara 25 milyon liralık satış yaptığı iddialarını Milli Eğitim Bakanı Selçuk yalanladı
10:19 Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 494 lira seviyesinden işlem görüyor
10:13 Çalışmayı sürdüren emekli öğretmenlerin yaş haddini aşmaları durumunda emekli aylıklarının kesilmesi anayasaya uygun bulundu
Ali Koç'la yayına çıkan başkan adayı Eyüp Yeşilyurt'tan kulüp üyelerine olay sözler Ali Koç'la yayına çıkan başkan adayı Eyüp Yeşilyurt'tan kulüp üyelerine olay sözler         
11:24
İkinci Reza Zarrab olacağı yorumlarına Sezgin Baran Korkmaz'dan sert tepki: Bu çok aşağılıkça bir ithamdır İkinci Reza Zarrab olacağı yorumlarına Sezgin Baran Korkmaz'dan sert tepki: Bu çok aşağılıkça bir ithamdır         
11:19
Bilim insanları adeta seferber oldu! Bir hastanın, 218 gündür koronavirüsü atlatamamasını araştırıyorlar Bilim insanları adeta seferber oldu! Bir hastanın, 218 gündür koronavirüsü atlatamamasını araştırıyorlar         
11:06
Mezar yeri alanlara tepki gösteren Tuğba Ekinci, hemen sonrasında bikinili pozunu paylaştı Mezar yeri alanlara tepki gösteren Tuğba Ekinci, hemen sonrasında bikinili pozunu paylaştı         
10:56
Kanada'nın yatılı okullarında gömülen çocuk bedenleri, gün yüzüne çıkmayı sürdürüyor! Yüzlercesi daha ortaya çıktı Kanada'nın yatılı okullarında gömülen çocuk bedenleri, gün yüzüne çıkmayı sürdürüyor! Yüzlercesi daha ortaya çıktı         
10:43
Fahri trafik müfettişi, müdürü olduğu iş yerinin önüne oturup gelene gidene ceza yazınca kent birbirine girdi Fahri trafik müfettişi, müdürü olduğu iş yerinin önüne oturup gelene gidene ceza yazınca kent birbirine girdi         
10:31
Güvenlik müdürü öldürdüğü şahsı bahçeye gömdü, fabrikadan ilanlı cevap geldi Güvenlik müdürü öldürdüğü şahsı bahçeye gömdü, fabrikadan ilanlı cevap geldi         
10:02
Audi, 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durdurmaya hazırlanıyor Audi, 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durdurmaya hazırlanıyor         
09:59
Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu         
09:13
Osman Büyükşen'in Müge Anlı yayınındaki isyanına televizyon karşısındaki vatandaşlar da kayıtsız kalmadı Osman Büyükşen'in Müge Anlı yayınındaki isyanına televizyon karşısındaki vatandaşlar da kayıtsız kalmadı         
09:10
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in dergi için verdiği pozlar olay oldu Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in dergi için verdiği pozlar olay oldu         
22:39
Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi         
21:35
Az kalsın turşu diye yiyeceklerdi! Ünlü fast-food zincirinden alınan hamburgerin içinden sümüklü böcek çıktı Az kalsın turşu diye yiyeceklerdi! Ünlü fast-food zincirinden alınan hamburgerin içinden sümüklü böcek çıktı         
21:03
Mansur Yavaş, Mansur Yavaş, "Lezzet Ankara" projesine tepki gösteren Yemek Sepeti CEO'suna cevap verdi: Doğru yolda olduğumuz görülüyor         
16:55
Kuzeninin kuması olmayı kabul etmedi, canından oldu Kuzeninin kuması olmayı kabul etmedi, canından oldu         
16:19
Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor         
16:03
İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı         
14:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2021 11:28:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hong Kong merkezli kripto para ticaret platformunun değerlemesi 1 milyar dolara ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement