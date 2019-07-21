Hong Kong: Pekin karşıtı gösterilere polisten plastik mermiyle müdahale
1 saat önce
Hong Kong'ta, suçluların Çin’e iade edilmesiyle ilgili yasa tasarısına karşı düzenlenen protestolarda, göstericilerle polis arasında gergin anlar yaşandı. 7 haftadır devam eden eylemlerde, pazar günü yine yüz binlerce kişi sokağa inerek Pekin yönetimini ve söz konusu yasa tasarısını protesto etti.
Hong Kong
'da suçluların Çin'e iade edilmesi ile ilgili yasa tasarısına karşı düzenlenen protestolarda, göstericilerle polis arasında gergin anlar yaşandı.
Yedi haftadır devam eden eylemlerde, pazar günü yine yüz binlerce kişi sokağa inerek Pekin
yönetimini protesto etti. Göstericilerin polisin belirlediği sınırı aşması üzerine gerginlik tırmandı. Güvenlik güçleri eylemcilere, gösterilerin başlamasından 7 saat sonra plastik mermi ve göz yaşartıcı bombayla müdahale etti.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:52
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