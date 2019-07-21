Son Dakika Haberleri: Hong Kong: Pekin karşıtı gösterilere polisten plastik mermiyle müdahale
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Hong Kong: Pekin karşıtı gösterilere polisten plastik mermiyle müdahale

1 saat önce

Hong Kong'ta, suçluların Çin’e iade edilmesiyle ilgili yasa tasarısına karşı düzenlenen protestolarda, göstericilerle polis arasında gergin anlar yaşandı. 7 haftadır devam eden eylemlerde, pazar günü yine yüz binlerce kişi sokağa inerek Pekin yönetimini ve söz konusu yasa tasarısını protesto etti.

Hong Kong: Pekin karşıtı gösterilere polisten plastik mermiyle müdahale, System.String[]
Hong Kong'da suçluların Çin'e iade edilmesi ile ilgili yasa tasarısına karşı düzenlenen protestolarda, göstericilerle polis arasında gergin anlar yaşandı.

Yedi haftadır devam eden eylemlerde, pazar günü yine yüz binlerce kişi sokağa inerek Pekin yönetimini protesto etti. Göstericilerin polisin belirlediği sınırı aşması üzerine gerginlik tırmandı. Güvenlik güçleri eylemcilere, gösterilerin başlamasından 7 saat sonra plastik mermi ve göz yaşartıcı bombayla müdahale etti.
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Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Polis, Pekin, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:52 
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