Son Dakika Haberleri: - Hong Kong polisi bir protestocuyu daha vurdu
Son Dakika Güncel - Hong Kong polisi bir protestocuyu daha vurdu

- Hong Kong polisi bir protestocuyu daha vurdu

7 saat önce

- Hong Kong polisi bir protestocuyu daha vurduHONG KONG - Aylardır devam eden Hong Kong protestolarında polis, bir göstericiyi daha silahla vurdu.

- Hong Kong polisi bir protestocuyu daha vurdu

HONG KONG - Aylardır devam eden Hong Kong protestolarında polis, bir göstericiyi daha silahla vurdu.

Hong Kong'da Haziran ayında, suç işlediklerinden şüphelenilen kişilerin Çin'e iadesini öngören yasa tasarısının ardından başlayan protestolar aylardır devam ediyor. Sabah saatlerinde yüzlerce kişinin sokaklara akın ettiği sıralarda polis bir göstericiyi silahla vurdu. O anlar anbean canlı yayına yansıdı. Polis, kendisine yaklaşan maskeli göstericilerden birini göğsünden vurdu. Görüntülerde iki el daha silah sesi duyulurken polis, olaylar sırasında 1 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralının hastaneye kaldırıldığı ve durumunun kritik olduğu öğrenildi. Yaralının, Haziran ayında başlayan gösterilerde polis tarafından vurulan üçünü gösterici olduğu açıklandı. Polis, 1 Ekim'de ve 4 Ekim'de birer protestocuyu vurmuştu.

- Hong Kong polisi bir protestocuyu daha vurdu

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:18 Kaynak: İHA
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