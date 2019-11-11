Hong Kong polisi canlı yayında gösterici vurdu

Hong Kong'daki protestolar sırasında polis bir göstericiyi Facebook canlı yayını sırasında göğsünden vurdu. Göstericinin durumunun kritik olduğu belirtildi.Hong Kong'da aylardır süren protestolarda tansiyon düşmüyor. Polisin göstericilere karşı yeniden gerçek mermi kullanması infiale neden oldu. Gösteriler sırasında polis bir göstericiyi göğsünden vurdu. Olay anı Facebook üzerinden canlı olarak yayınlandı. Göstericinin durumunun kritik olduğu açıklandı.



Facebook yayınlanan görüntülerde bir göstericiyi gözaltına almaya çalışan bir polis memurunun yanlarına yaklaşan başka bir göstericiyi göğsünden vurduğu görülüyor. Görüntülerde birkaç saniye sonra polis memurunun iki el daha ateş ettiği ve başka bir göstericinin daha yere düştüğü görülüyor. Vurulan göstericinin kanlar içinde yerde yattığı, ikinci göstericinin ise kelepçe takılırken bilincinin yerinde olduğu, göstericilerin polis tarafından taşındıkları görülüyor.



Hong Kong emniyet teşkilatı göstericilere karşı gerçek mermi kullanıldığını doğruladı. Hong Kong'daki bir hastaneden ise göğsünden yaralanmış 21 yaşındaki birinin acile getirildiği açıklaması yapıldı.



Olayın ardından binlerce kişi sokağa çıkarak "katil polis" sloganları attı. Göstericiler sokaklara giriş çıkışları kapatırken bir grup gösterici dükkanlara ve tren istasyonlarına zarar verdi. Polis birçok noktada göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etti.



Ne olmuştu?



Hong Kong'da protestolar Haziran ayı başında özerk yönetiminin, zanlıların dış ülkelere daha kolay teslim edilmesini öngören yasa tasarısı nedeniyle başlamıştı. Söz konusu tasarı Çin Halk Cumhuriyeti'ne teslim edilecek zanlıların, bu ülkede bağımsız olmayan ve uluslararası standartlardan uzak hukuk sistemince yargılanacağı gerekçesiyle yoğun tepki çekmişti.



Yasa tasarısı gri çekilse de protestolar yönetime karşı kitle gösterilerine dönüştü. Gösteriler son olarak protestolar esnasında Chow Tsz-lok adlı üniversite öğrencisinin yüksek bir yerden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından hafta sonunda yeniden hız kazanmıştı.



AFP/BW,JD



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