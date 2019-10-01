Son Dakika Haberleri: Hong kong polisi, eylemciyi göğsünden vurdu
Son Dakika Güncel Haber

Hong kong polisi, eylemciyi göğsünden vurdu

1 saat önce

Hong Kong'da devam eden protestolarda polis, bir öğrenciyi yakın mesafeden göğsünden gerçek mermiyle vurdu.

Hong kong polisi, eylemciyi göğsünden vurdu, System.String[]
Hong Kong'da devam eden protestolarda polis, bir öğrenciyi yakın mesafeden göğsünden gerçek mermiyle vurdu. O anlar saniye saniye kameralarca kaydedildi.

Hong Kong'da öğrencilerin kurduğu Campus TV, HKUSU'nun kaydettiği görüntülerde, polis ile eylemciler arasında yaşanan arbede sırasında polisin silahını çekerek yakın mesafeden öğrencinin göğüs bölgesine ateş açtığı görüldü. Sol göğsünden yaralanan ve Princess Margaret Hastanesi'ne kaldırılan lise öğrencisinin durumunun kritik olduğu bildirildi.

'AB'DEN, GERGİNLİĞİ AZALTMA ÇAĞRISI'

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Sözcüsü Maja Kocijancic, "Hong Kong'da devam eden huzursuzluk ve şiddet ışığında, Avrupa Birliği diyaloğun ve gerginliği azaltmanın tek yol olduğunu vurgulamaya devam ediyor. Halkın ve toplumun çeşitli kesimlerinin diyaloga dahil edilmesi için ilk olumlu adımlar atılmış olmakla birlikte, güveni yeniden tesis etmek için daha fazla çaba gösterilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü
-----------------------------------
-Eylemciler ile polis arasındaki arbede
-Polisin öğrenciye ateş etme anı
-Detaylar


Hong Kong, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hollanda'da polis, papağanı da gözaltına aldı
Yol üzerinde fuhuş pazarlığı! Ekipler, duran araçları affetmedi Hong Kong'da Çin'in yıl dönümünde iki grup arasında çatışma çıktı: Ortalık savaş alanına döndü 13 yıldır kayıp dedesinin, gözleri önünde öldürüldüğünü söyledi, polis kazı başlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 19:13:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hong kong polisi, eylemciyi göğsünden vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]