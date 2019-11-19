Son Dakika Haberleri: Hong Kong polisi yerde sürüklenen eylemcinin kafasına bastı
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Hong Kong polisi yerde sürüklenen eylemcinin kafasına bastı

6 saat önce

Hong Kong'da protestolar şiddetlenerek devam ediyor.

Hong Kong polisi yerde sürüklenen eylemcinin kafasına bastı, System.String[]

Hong Kong'da protestolar şiddetlenerek devam ediyor. Hong Kong polisinin yerde sürüklenen bir eylemcinin kafasına bastığı görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.

Hong Kong'da eylemciler, Hung Hom bölgesindeki Politeknik Üniversitesi yakınında protestolarını sürdürüyor. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, polisin gözaltına aldığı bir eylemciyi yerde sürüklediği, başka bir polis memurunun ise eylemcinin kafasına bastığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntü, kullanıcıların tepkini çekti.


Dünya

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 07:09 Kaynak: DHA
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