Son Dakika Haberleri: Hong Kong polisinden 'çete karşıtı' gösteriye yasak
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Hong Kong polisinden 'çete karşıtı' gösteriye yasak

28 dakika önce

Hong Kong polisi hükümet karşıtı göstericilere saldıran çetelere karşı yapılacak olan planlı gösteriye yasak getirdi.

Hong Kong polisinden 'çete karşıtı' gösteriye yasak, System.String[]
Hong Kong polisi hükümet karşıtı göstericilere saldıran çetelere karşı yapılacak olan planlı gösteriye yasak getirdi. Protesto organizatörleri, polisin yasak getirmesine rağmen yürüyüşlerine devam etme kararı aldı.

Hong Kong'un batısında bulunan Yuen Long kasabasındaki tren istasyonunu Pazar sabahı basan elleri sopalı ve yüzleri maskeli saldırganların hükumet karşıtı mitingden dönen protestoculara saldırarak 45 kişiyi yaralaması kamuoyunda öfkeyle karşılanmıştı. Olay yerine geç gelen polis, olaylara müdahale etmekte geciktiği için eleştirilere maruz kalmıştı.

Eylemciler Cumartesi günü, saldırıların gerçekleştiği Yuen Long kasabasında protesto düzenlemeyi planlamıştı. Ancak Hong Kong polisi protestocuların köylülere yönelik misilleme saldırısı gerçekleştirmelerinden korktuklarını söyleyen bir itiraz mektubu yayınladı. Mektupta polis, yürüyüşe katılanların köylülerle fiziksel çatışmalar yaşayacağına, köylülere ve kasabadaki diğer insanlar için tehlike oluşturacağına inanmak için sebepleri olduğunu ifade etti.

Protesto organizatörleri, göstericilerle polis arasında yeni bir çatışma ihtimaline rağmen yürüyüşlerine devam etme kararı aldı. Polise izin başvurusunda bulunan aktivist Max Chung, kendisine katılıp katılmama kararını bireylere bıraktığını belirterek, "Ben şahsen yürüyeceğim" dedi. - HONG KONG
Hong Kong, Hükümet, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ev arkadaşlarını döverek öldüren şahıslar böyle görüntülendi Taksim Cumhuriyet Anıtı'na yazılan yazıyı gören ekipler harekete geçti Soylu'nun "Yaptırmayız" çıkışına rağmen Suriyeliler eylem yapma kararı aldı Nişanlı çifti havuz başında bayılıncaya kadar dövdüler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 18:09:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hong Kong polisinden 'çete karşıtı' gösteriye yasak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]