Hong Kong polisinden protestoculara müdahale

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde suçluların Çin'e iadesi tasarını protesto eden göstericilere polis göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.

Hong Kong'da 3 aydır suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı süren protestolar bugün de binlerce hükümet karşıtı göstericinin katılımıyla devam etti.

Kwun Tong semtindeki Tsun Yip Caddesi'nden Kowloon Bay semtine ilerleyen göstericilerden bir grup, Ngau Tau Kok Polis Karakolu yakınlarında bambu, çöp kutusu ve plastiklerle bariyer kurdu.

Bir süre sonra barikatın gerisinde toplanan protestocular, "Gangster polis" sloganları atarak eylemlerini sürdürdü.

Hem karakolun önünde hem de göstericilerin protesto güzergahında barikat kuran polis ekipleri, eylemcilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Bu sırada polis ile bazı göstericiler arasında arbede yaşandı.

Karakolun önünden kaçan göstericiler başka bir noktada toplandı. Polis ise karakolun önünde beklemeyi sürdürdü.

Gaz maskesi, kask, dizlik gibi ekipmanları bulunan göstericilerin bazılarının tanınmamak için yüzlerini tamamen kapattığı görüldü.

Göstericiler önceki protestolarda olduğu gibi ABD ve İngiltere bayrakları açtı.

Çin'e iade tasarısı

Hong Kong'da hüküm giyen veya hakkında suçlama bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.?

Tasarı politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılara, adil olmayan yargı süreçlerine ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısını taşıyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Tasarı askıya alınmıştı

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, 15 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını, bu nedenle askıya alındığını açıklamıştı.

Protestolara yol açan yasal düzenleme süreciyle ilgili özür dileyen Lam, tasarının bu yasama döneminde gündeme gelmeyeceğini belirtmişti.

Gösterilerine devam eden protestocuların liderleri ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade etmişti.