Son Dakika Haberleri: Hong Kong polisinden protestoculara müdahale
Son Dakika Güncel Haber

Hong Kong polisinden protestoculara müdahale

15 dakika önce

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde suçluların Çin'e iadesi tasarını protesto eden göstericilere polis göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.

Hong Kong polisinden protestoculara müdahale, System.String[]

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde suçluların Çin'e iadesi tasarını protesto eden göstericilere polis göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.

Hong Kong'da 3 aydır suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı süren protestolar bugün de binlerce hükümet karşıtı göstericinin katılımıyla devam etti.

Kwun Tong semtindeki Tsun Yip Caddesi'nden Kowloon Bay semtine ilerleyen göstericilerden bir grup, Ngau Tau Kok Polis Karakolu yakınlarında bambu, çöp kutusu ve plastiklerle bariyer kurdu.

Bir süre sonra barikatın gerisinde toplanan protestocular, "Gangster polis" sloganları atarak eylemlerini sürdürdü.

Hem karakolun önünde hem de göstericilerin protesto güzergahında barikat kuran polis ekipleri, eylemcilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Bu sırada polis ile bazı göstericiler arasında arbede yaşandı.

Karakolun önünden kaçan göstericiler başka bir noktada toplandı. Polis ise karakolun önünde beklemeyi sürdürdü.

Gaz maskesi, kask, dizlik gibi ekipmanları bulunan göstericilerin bazılarının tanınmamak için yüzlerini tamamen kapattığı görüldü.

Göstericiler önceki protestolarda olduğu gibi ABD ve İngiltere bayrakları açtı.

Çin'e iade tasarısı

Hong Kong'da hüküm giyen veya hakkında suçlama bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.?

Tasarı politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılara, adil olmayan yargı süreçlerine ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısını taşıyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Tasarı askıya alınmıştı

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, 15 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını, bu nedenle askıya alındığını açıklamıştı.

Protestolara yol açan yasal düzenleme süreciyle ilgili özür dileyen Lam, tasarının bu yasama döneminde gündeme gelmeyeceğini belirtmişti.

Gösterilerine devam eden protestocuların liderleri ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade etmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 01:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaşlı taraftarlar Göztepe maçında "Kadına uzanan eller kırılsın" tezahüratında bulundu
Ahmet Davutoğlu Sakarya'da vatandaş tarafından protesto edildi Türkiye Emine Bulut cinayetini konuşurken eşini silahla vurdu Doğum yapan eşini hastanede bıçakladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 13:41:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hong Kong polisinden protestoculara müdahale
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]