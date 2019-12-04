Son Dakika › Dünya › Hong Kong polisinden üniversite baskını: Binlerce molotof kokteyli, yüzlerce silah bulundu - Son Dakika Dünya
Hong Kong polisinden üniversite baskını: Binlerce molotof kokteyli, yüzlerce silah bulundu
6 saat önce
Hong Kong’ta polis protestocuların adeta ‘karargah’ haline getirdiği kampüste toplamda binlerce molotof kokteyli, yüzlerce şişe kimyasal madde ve silah bulunduğunu duyurdu.
Hong Kong'ta polis, 10 günden fazladır kuşatma altında tuttuğu Polytechnic Üniversitesi yerleşkesine tekrar girdi. Yetkililer, protestocuların adeta 'karargah' haline getirdiği kampüste toplamda binlerce molotof kokteyl, yüzlerce şişe kimyasal madde ve silah bulunduğunu duyurdu.
Üniversiteye giren bomba imha uzmanları da dahil birçok yetkili kampüs içinde detaylı bir arama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:43
Rusya lideri Putin'den NATO'ya eleştiri: Çağın gerisinde Ordu'da genç balerin Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili bir kişi gözaltına alındı Son dakika: Ordu'da balerin Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı Öldürülen üniversite öğrencisi Ceren'in, annesinden son isteğinin çorba olduğu öğrenildi