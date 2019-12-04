Son Dakika Haberleri: Hong Kong polisinden üniversite baskını: Binlerce molotof kokteyli, yüzlerce silah bulundu
Son Dakika Dünya Hong Kong polisinden üniversite baskını: Binlerce molotof kokteyli, yüzlerce silah bulundu - Son Dakika Dünya

Hong Kong polisinden üniversite baskını: Binlerce molotof kokteyli, yüzlerce silah bulundu

6 saat önce

Hong Kong’ta polis protestocuların adeta ‘karargah’ haline getirdiği kampüste toplamda binlerce molotof kokteyli, yüzlerce şişe kimyasal madde ve silah bulunduğunu duyurdu.

Hong Kong polisinden üniversite baskını: Binlerce molotof kokteyli, yüzlerce silah bulundu, System.String[]

Hong Kong'ta polis, 10 günden fazladır kuşatma altında tuttuğu Polytechnic Üniversitesi yerleşkesine tekrar girdi. Yetkililer, protestocuların adeta 'karargah' haline getirdiği kampüste toplamda binlerce molotof kokteyl, yüzlerce şişe kimyasal madde ve silah bulunduğunu duyurdu.


Üniversiteye giren bomba imha uzmanları da dahil birçok yetkili kampüs içinde detaylı bir arama yaptı.

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Hong Kong, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:43 
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