Hong Kong Protestocularının Cezası 24 Nisan'da Açıklanacak

HONG Çin
'in Hong Kong
Özel İdari Bölgesi'nde, 2014'teki demokrasi yanlısı kitle protestolarını organize ettikleri gerekçesiyle yargılanıp suçlu bulunan 9 aktivistin cezalarının açıklanacağı 24 Nisan'a kadar serbest kalacağı bildirildi.
Mahkeme, "Şemsiye Devrimi" olarak da adlandırılan protestoları organize ettikleri gerekçesiyle, "kamu zararına neden olan davranış" suçundan hüküm giyen Baptist rahip Chu Yiu-ming (75), Yasama Meclisi üyeleri Tommy Cheung (69) ile Lee Wing-tat (63), sosyoloji profesörü Chan Kin-man (60), hukuk profesörü Benny Tai (54), demokrasi yanlısı siyasetçiler Shiu Ka-chun (49) ile Tanya Chan (47) ve eski öğrenci liderleri Eason Chung (44) ile Raphael Wong'un (30) kefalet süresinin cezalarının açıklanacağı 24 Nisan'a kadar uzatılmasına karar verdi.
Kefaletle serbest bırakılmalarının ardından tutuksuz yargılanan sanıkların 7 yıla kadar hapis cezası almaları bekleniyor.
Şemsiye Devrimi
Çin, Ağustos 2014'te Hong Kong halkının 2017'de yapılması planlanan seçimde kendi liderlerini seçebileceğini ancak adayların geniş temsilli bir komite tarafından belirleneceğini açıklamıştı. Bunun üzerine bağımsızlık yanlıları, Hong Kong'da gösteriler düzenlemişti.
"Occupy Central" (Merkezi İşgal Et!) sloganıyla başlayan gösterilerde, protestocuların polisin kullandığı göz yaşartıcı gaza karşı kendilerini korumak için şemsiye açması nedeniyle uluslararası kamuoyunda "Şemsiye Devrimi" olarak adlandırılmıştı.
Çin'den bağımsızlığı savunanlar, kademeli seçim sisteminin yerine bölgede evrensel standartlarda seçimlerin yapılmasını savunuyor.
Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere
egemenliğinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti. İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047 yılına kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.