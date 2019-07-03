Hong Kong protestoları İngiltere ile Çin arasında diplomatik krize neden oldu
40 dakika önce
Hong Kong'un İngiltere'den Çin yönetimine geçişinin 22. yıl dönümünde suçluların Çin'e iade yasasına karşı yapılan protestolar İngiltere ile Çin arasında diplomatik gerilime neden oldu. 'Yükümlülüklerinizi yerine getirin' çağrısında bulunan Londra'ya Pekin 'Çin'in meselelerine karışmayın' dedi.
Hong Kong
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:37
'un İngiltere
'den Çin yönetimine geçişinin 22. yıl dönümünde suçluların Çin'e iade yasasına karşı yapılan protestolar İngiltere ile Çin arasında diplomatik gerilime neden oldu.
Ülkede başbakanlığın en büyük adaylarından Boris Johnson
Hong Kong'daki protestoculara tam destek verdiğini belirtti. Pekin
'i uyaran Johnson "bir ülke iki sistem" anlayışının uygulanmaması gerektiğini belirtti.
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