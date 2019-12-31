Hong Kong, protestoların gölgesinde 2020'yi karşıladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hong Kong, protestoların gölgesinde 2020'yi karşıladı - Son Dakika

Hong Kong, protestoların gölgesinde 2020'yi karşıladı

6 saat önce

Çin karşıtı eylemlerin sürdüğü Hong Kong, lazer gösterileri ile 2020'yi karşıladı.

Çin karşıtı eylemlerin sürdüğü Hong Kong, lazer gösterileri ile 2020'yi karşıladı.

Aylardır şiddetli protestolara ev sahipliği yapan ve dünya gündeminin ilk sıralarında yer alan Hong Kong, 2020 yılını eylemlerin gölgesinde karşıladı. Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özel yönetim bölgesi Hong Kong, yeni yıla bu yıl geçtiğimiz yılın aksine sönük bir şekilde 'merhaba' dedi. Her yıl yılbaşı kutlamalarında gerçekleştirilen havai fişek gösterileri ilk kez iptal edilen Hong Kong, lazer gösteri ile yeni 'merhaba' dedi.

(İHA)

Hong Kong, protestoların gölgesinde 2020'yi karşıladı

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 08:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kıskanç sevgili, düğünde gelinin yatakta aldattığı görüntüleri davetlilere izletti
Ahmet Bulut'tan Talisca için Galatasaray açıklaması: Guangzhou onu bırakmaz Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız

Son Dakika Haberleri
02:12 Diyarbakır, Elazığ ve Şırnak'ta yeni yılın ilk bebekleri doğdu - Son Dakika
02:10 DHA YURT BÜLTENİ - 29 - Son Dakika
02:10 Bir dakika ara ile yeni yıla "merhaba" dediler - Son Dakika
02:06 Vali Gürel'den güvenlik güçlerine yeni yıl ziyareti - Son Dakika
02:05 81 il canlı bağlantılarla denetlendi - Son Dakika
01:12 Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Son Dakika
00:54 Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 02:13:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hong Kong, protestoların gölgesinde 2020'yi karşıladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]