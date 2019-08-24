Hong Kong protestolarında 12. hafta: Polis, göstericilere gaz ve copla müdahale etti

Hong Kong'da yönetim karşıtı protestoların 12. haftasında polis, göstericilere cop ve gazla müdahele etti. Eylemciler ise polise taş, şişe ve bambudan yapılmış sopalarla karşılık verdi.



Bölgedeki Kwun Tong semtindeki Tsun Yip Caddesi'nde, yerel saatle 13.30'da başlayan gösterilere katılan binlerce kişi "Bağımsız Hong Kong, Demokrasi şimdi." sloganlarıyla yürüyüş yaptı.