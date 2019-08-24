Son Dakika Haberleri: Hong Kong protestolarında 12. hafta: Polis, göstericilere gaz ve copla müdahale etti
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Hong Kong protestolarında 12. hafta: Polis, göstericilere gaz ve copla müdahale etti

9 dakika önce

Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesi tasarısı karşıtı protestolarda polis, göstericilere cop ve gazla müdahele etti.

Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesi tasarısı karşıtı protestolarda polis, göstericilere cop ve gazla müdahele etti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Polis, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 03:03 
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