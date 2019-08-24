Hong Kong protestolarında 12. hafta: Polis, göstericilere gaz ve copla müdahale etti
9 dakika önce
Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesi tasarısı karşıtı protestolarda polis, göstericilere cop ve gazla müdahele etti.
Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesi tasarısı karşıtı protestolarda polis, göstericilere cop ve gazla müdahele etti.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 03:03
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