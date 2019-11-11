Son Dakika Haberleri: Hong Kong protestolarında bir öğrenci polis tarafından vuruldu
Son Dakika Dünya Hong Kong protestolarında bir öğrenci polis tarafından vuruldu

Hong Kong protestolarında bir öğrenci polis tarafından vuruldu

7 saat önce

Hong Kong'da devam eden protestolarda bir öğrencinin polis tarafından vurulmasından sonra protestolar daha da şiddetlendi.

Hong Kong protestolarında bir öğrenci polis tarafından vuruldu, System.String[]
Hong Kong'da devam eden protestolarda bir öğrencinin polis tarafından vurulmasından sonra protestolar daha da şiddetlendi.

Hong Kong'da devam eden protestolarda, bir eylemcinin bugün polis tarafından yakın mesafeden  vurulmasından sonra olaylar daha da şiddetlendi. Yerel basın tarafından polisin gerçek kurşun kullandığı iddia edildi, polis ise yaptığı açıklamada vurulma olayını teyit etti. Başka bir eylemcinin ise gözünden yaralandığı ve iki kişinin de hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Eylemcilerin bu sabah itibariyle yollara barikat kurmaya başladığı ve polis eylemcilere biber gazı ile karşılık verdiği belirtildi.


- Kong
Hong Kong, Polis, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:22 Kaynak: DHA
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