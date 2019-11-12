Son Dakika Haberleri: Hong Kong protestolarında olaylar şiddetleniyor
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Hong Kong protestolarında olaylar şiddetleniyor

6 saat önce

Hong Kong'da protestolar şiddetlenerek devam ediyor.

Hong Kong protestolarında olaylar şiddetleniyor, System.String[]

Hong Kong'da protestolar şiddetlenerek devam ediyor. Polis biber gazıyla müdahalede bulunuyor.

Polis tarafından bir öğrencinin yakın mesafeden vurulmasının ardından protestolar daha da şiddetlendi. Eylemcilerin yollara barikat kurmaya çalışması polis ile eylemciler arasında sert çatışmalara neden olurken, polis bu defa biber gazıyla müdahale ettik.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bazı protestocuların yeşil geniş bir parka doğru kaçması

-Polisin kaçan eylemcilere çok sayıda biber gazı atması

-Tüm sahanın duman altında kalması


Hong Kong, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:55 Kaynak: DHA
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