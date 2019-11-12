Son Dakika Haberleri: Hong kong protestolarında olaylar şiddetleniyor
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Hong kong protestolarında olaylar şiddetleniyor

6 saat önce

Hong Kong protestolarında olaylar şiddetleniyorÇin, (DHA) ? Hong Kong'da protestolar şiddetlenerek devam ediyor.

Hong Kong protestolarında olaylar şiddetleniyor

Çin, (DHA) ? Hong Kong'da protestolar şiddetlenerek devam ediyor. Polis biber gazıyla müdahalede bulunuyor.

Polis tarafından bir öğrencinin yakın mesafeden vurulmasının ardından protestolar daha da şiddetlendi. Eylemcilerin yollara barikat kurmaya çalışması polis ile eylemciler arasında sert çatışmalara neden olurken, polis bu defa biber gazıyla müdahale ettik.

Hong kong protestolarında olaylar şiddetleniyor

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Polis, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:02 Kaynak: DHA
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