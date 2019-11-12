Hong Kong protestolarında olaylar şiddetleniyor

Hong Kong'da protestolar şiddetlenerek devam ediyor. Polis biber gazıyla müdahalede bulunuyor.

Polis tarafından bir öğrencinin yakın mesafeden vurulmasının ardından protestolar daha da şiddetlendi. Eylemcilerin yollara barikat kurmaya çalışması polis ile eylemciler arasında sert çatışmalara neden olurken, polis bu defa biber gazıyla müdahale ettik.