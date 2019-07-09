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Hong Kong protestolarında yeni dönem

1 saat önce

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde suçluların Çin'e iadesini sağlayan yasa tasarısını protesto eden göstericiler Çinli turistlerin ilgisini çekmek için özel pankartlar taşıyarak, Çin milli marşını okudu.

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Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde suçluların Çin'e iadesini sağlayan yasa tasarısını protesto eden göstericiler Çinli turistlerin ilgisini çekmek için özel pankartlar taşıyarak, Çin milli marşını okudu.

Hong Kong'da suçluların Çin'e iade edilmesini öngören yasa tasarısı için başlayan protestolar Hong Kong yönetimine geri adım attırmış ve yasa tasarısı askıya alınmıştı. Ancak yasanın tamamen iptalini isteyen protestocular şehir meclisini işgal etmiş şehirde hayatın felç olmasına neden olmuştu. Sadece Haziran ayında düzenlenen dördüncü gösteride protestocular, hedef kitlelerini Hong Kong'un ötesine taşıyarak Çin'in kendisini de hedef aldı. İade yasasına dair şikayetlerini duyurmak isteyen öfkeli halk, bu haftaki gösterilerde, Çinli turistlerin yoğun olarak bulunduğu Kowloon Caddesi'nde yürüdü. Turistlere özel afiş ve pankartlar hazırlayan göstericiler turistlerin anlayacağı şekilde sadeleştirilmiş Çince pankartlar taşıdı. Turistlerin dikkatini çekmek için farklı yöntemlere başvuran göstericiler, yürürken Çin Ulusal Marşı'nı okudu. Protestocular ile polis arasında çıkan arbede sonucu 6 kişi gözaltına alındı.

Gösteriyi düzenleyenler, protestolara 230 bin kişinin katıldığını iddia ederken, resmi makamlar katılımcı sayısının 56 bin civarında olduğunu kaydetti. - HONG KONG
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:12 Kaynak: İHA
Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, 3. Sayfa
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