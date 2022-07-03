Hong Kong Saray Müzesi Kapılarını Halka Açtı - Son Dakika
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Hong Kong Saray Müzesi Kapılarını Halka Açtı

03.07.2022 17:10
Hong Kong Saray Müzesi Kapılarını Halka Açtı

HONG KONG, 3 Temmuz (Xinhua) -- Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin (HKSAR) Batı Kowloon Kültür Bölgesi'nde bulunan Hong Kong Saray Müzesi (HKPM) kapılarını Pazar günü halka açtı.

HONG KONG, 3 Temmuz (Xinhua) -- Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin (HKSAR) Batı Kowloon Kültür Bölgesi'nde bulunan Hong Kong Saray Müzesi (HKPM) kapılarını Pazar günü halka açtı. Beijing Saray Müzesi koleksiyonundan 900'den fazla değerli eser, açılış sergilerinde dönüşümlü olarak sergileniyor. Bazı parçalar Hong Kong'da ilk kez gösteriliyor. Açılış sergilerinin ilk dört haftasına yönelik 140.000 civarında biletin yaklaşık yüzde 80'i şimdiden satıldı.

HKSAR hükümetinin kültür, spor ve turizmden sorumlu direktörü Kevin Yeung, HKPM'nin Çin'e dair iyi bir hikaye anlatmak için Hong Kong'un kendi kültürel avantajından yararlanacağını söyledi. Müzede genel biletler 50 Hong Kong doları (yaklaşık 6,37 ABD doları) olurken, özel sergilerin biletleri de 120 Hong Kong doları (15,29 ABD doları) olarak belirlendi. Müzeden yapılan açıklamada, müzeye girişin açılışının ilk senesinde Çarşamba günleri ücretsiz olacağı ve şirketler ile diğer kurumların sponsorluğundaki 150.000 genel biletin dezavantajlı gruplara dağıtılacağı kaydedildi.

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Kaynak: Xinhua

Hong Kong, Pekin, Saray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hong Kong Saray Müzesi Kapılarını Halka Açtı - Son Dakika

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