Son Dakika Haberleri: Hong Kong seçimlerinin ilk sonuçlarına göre demokrasi yanlıları önde gidiyor
Son Dakika Dünya Hong Kong seçimlerinin ilk sonuçlarına göre demokrasi yanlıları önde gidiyor - Son Dakika Dünya

Hong Kong seçimlerinin ilk sonuçlarına göre demokrasi yanlıları önde gidiyor

6 saat önce

Hong Kong'da bugün tamamlanan yerel seçimlerle ilgili oy sayımı devam ederken, açılan sandıklardan elde edilen sonuçlara göre demokrasi destekçisi adaylar, Çin destekçisi adaylara göre önde gidiyor.

Hong Kong seçimlerinin ilk sonuçlarına göre demokrasi yanlıları önde gidiyor, System.String[]

Hong Kong'da bugün tamamlanan yerel seçimlerle ilgili oy sayımı devam ederken, açılan sandıklardan elde edilen sonuçlara göre demokrasi destekçisi adaylar, Çin destekçisi adaylara göre önde gidiyor.

Hükümet karşıtı protestoların devam ettiği Hong Kong'da bugün 18 seçim bölgesinde 452 belediye meclisi üyesinin belirlenmesi için halk sandık başına gitti. Gün boyu devam eden seçimlerde katılım oranının yüzde 71.2 oranında olduğu açıklandı. Açılan sandıklardan elde edilen resmi olmayan sonuçlara göre, 452 belediyeden neredeyse yarısında, demokrasi destekçisi adaylar mecliste 197 koltuk kazanırken, Çin destekçisi adayların ise 24 koltuk sahibi olduğu ifade ediliyor.

Lek Yuen, Shatin belediyesinde resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan demokrasi destekçisi konsey üyesi Jimmy Sham, yeni üyelere polisin PolyU bölgesindeki kuşatmasını sonlandırması için başlattığı imza kampanyasını destekleme çağrısı yaptı.

Yerel medyaya göre Tuen Mun, Wong Tai Sin ve Tai Po belediyelerinde de demokrasi destekçisi adayların kazandığı belirtilirken, demokrasi destekçilerinin rakiplerini zor durumda bıraktığına dikkat çekiyor.


Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 11:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD destekli ordunun baskısıyla istifa eden Morales, seçimlerde aday olamayacak
Trump'ın küçümsediği Bloomberg, başkanlık seçimleri için aday adaylığını açıkladı Demokratik Kongo'da yerleşim merkezine yolcu uçağı düştü: 29 ölü Evinin terasında karşılaştığı yabancıyı çatıya kilitledi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 05:45:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hong Kong seçimlerinin ilk sonuçlarına göre demokrasi yanlıları önde gidiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]