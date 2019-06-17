Hong Kong: Şemsiye hareketi aktivisti Wong hapisten çıkar çıkmaz protestolara katıldı
54 dakika önce
Hong Kong’da süren protesto gösterilerine son olarak gösterilerin lideri hapisten çıkan aktivist Joshua Wong da katıldı. 22 yaşındaki Wong Pekin destekli Hong Kong Özel İdari Bölgesi lideri Carrie Lam’ın istifa etmesi için çaba göstereceğini duyurdu.
Hong Kong
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:08
'da süren protestolara son olarak gösterilerin lideri hapisten çıkan aktivist Joshua Wong
da katıldı. Hong Kong'un ana karadan bağımsız tam bir demokrasi olması için başlayan "şemsiye hareketi" ile tanınmış olan 22 yaşındaki Wong, özgür kalır kalmaz Pekin
destekli Hong Kong Özel İdari Bölgesi lideri Carrie Lam'ın istifa etmesi için çaba göstereceğini duyurdu.
Zanlıların ana kara Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenleme girişimine karşı başlayan ve düzenleme süresiz ertelenmiş olmasına rağmen tamamen iptal edilmediği için devam eden protestolar sayıları milyonu bulan kişinin katılımıyla ikinci haftasına girdi.
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