Hong Kong Suçluların İadesi Düzenlemesini Meclise Sundu

HONG Çin
'in Hong Kong
Özel Yönetim Bölgesi, protestolara sebep olan, suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemeleri meclise sundu.
Özel Yönetim Bölgesi yönetimi, Hong Kong'un yargı bağımsızlığını ihlal ettiği gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefindeki Kanun Kaçakları Yönetmeliği ile Ceza İşleri ve Karşılıklı Adli Yardım Yönetmeliği'ni Hong Kong Yasama Konseyine sundu.
Düzenlemeler, suçluların Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan
'a iadesini kolaylaştırıyor ayrıca Özel Yönetim Bölgesi Baş Yöneticisinin kendi inisiyatifiyle aldığı iade kararlarının Yasama Konseyi tarafından onaylanması zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.
Düzenlemenin birkaç hafta içinde mecliste görüşülmesi bekleniyor.
Hong Kong mahkemeleri, adil yargılama imkanı olmadığı veya işkence görme olasılığı olan vakalarda suçluları Çin ara karasına ve bağlı özel yönetim bölgelerine iade etmiyordu.
Hong Kong'da binlerce kişi hükümet planını protesto etmek için pazar günü gösteri düzenlemişti. Hukukçular, gazeteciler, iş dünyası temsilcileri ve insan hakları savunucuları düzenlemelerin Hong Kong yargısının bağımsızlığına darbe vuracağını ileri sürüyor.
Hong Kong'daki demokrasi yanlıları, Pekin
'in Hong Kong üzerinde siyasi baskıyı artırdığını ileri sürerek 5 yıl önce "Şemsiye Protestoları" adı altında kitlesel eylemler düzenlemişti.
Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere
hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti.
İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a 2047 yılına kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.