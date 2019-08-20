Son Dakika Haberleri: Hong Kong'ta 'Diyalog Platformu' kurulacak
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Hong Kong'ta 'Diyalog Platformu' kurulacak

2 saat önce

Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, bölgede süre gelen protestoların sona emesi için "Diyalog Platformu" kurulacağını açıkladı.

Hong Kong'ta 'Diyalog Platformu' kurulacak, System.String[]
Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, bölgede süre gelen protestoların sona emesi için "Diyalog Platformu" kurulacağını açıkladı.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı muhaliflerin üç aydır düzenlediği protestolarla başa çıkamayan Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, bir 'Diyalog Platformu' kurulacağını duyurdu. Carrie Lam, önümüzdeki hafta sonu düzenlenecek protestoların ardından karşılıklı saygının sağlanması için 'Diyalog Platformu'nun kurulum çalışmalarının başlayacağını katletti.

Lam, "Umarım bu toplumumuzun barışa ve şiddetten uzak durmasına geri dönmesini başlatır" dedi.

Hafta sonu protestoları organize eden Sivil İnsan Hakları Cephesi grubu ise Lam'ın göstericilerin taleplerini kabul etmediğine dikkat çekerek, Lam'a güvenmediklerini duyurdu. - HONG KONG
Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:13 Kaynak: İHA
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