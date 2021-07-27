Hong Kong'ta geçen yıl yürürlüğe giren tartışmalı güvenlik yasası kapsamında yargılanan ilk kişi suçlu bulundu - Son Dakika

Hong Kong'ta 2020'de yürürlüğe giren tartışmalı güvenlik yasası kapsamında yargılanan ilk kişi terörizm ve ayrılıkçılıktan suçlu bulundu.

Tong Ying-kit (24), 1 Temmuz 2020'de "Hong Kong'u özgürleştirin, zamanımızın devrimi" yazılı bayrak taşımak ve motosikletini bir grup polisin üzerine sürmekle suçlanmıştı.

Hong Kong'da Yüksek Mahkemenin çevrim içi yayımlanan kararında, Tong'un motosikletini polis memurlarının üzerine sürerek "halkın gözünü korkutmayı amaçladığı", "özgürleştirme" ve "devrim" kelimelerinin söz konusu kullanımının da "başkalarını ayrılıkçılığa sevk edebileceği" belirtildi.

Yüksek Mahkeme yasa kapsamında yargılanan ilk kişi olan Tong'u terörizm ve ayrılıkçılıktan suçlu buldu.

Tong'un avukatı, 1 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan müvekkilinin slogan yazılı bayrak taşıyarak "ayrılıkçılığı kışkırttığını kanıtlamanın imkansız olduğunu" ve motosikletiyle polis memurlarına çarpmaktan kaçındığı için söz konusu eyleminin "terörizm" olarak değerlendirilemeyeceğini iddia etti.

Geçen yıl yürürlüğe giren ulusal güvenlik yasası kapsamında 100'den fazla kişinin yargılanması bekleniyor.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran 2020'de oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalanmıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitlelerce sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyasınca "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş insanları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken; bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbette kadar hapis cezası verilebileceği belirtiliyor.