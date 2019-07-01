Son Dakika Haberleri: Hong Kong'ta protestocular meclisi bastı
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Hong Kong'ta protestocular meclisi bastı

1 saat önce

Çin'in Hong Kong idari bölgesinde zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere tepki gösteren protestocular meclisi bastı.

Hong Kong'ta protestocular meclisi bastı, System.String[]
Çin'in Hong Kong idari bölgesinde zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere tepki gösteren protestocular meclisi bastı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:33 
Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Ekonomi
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