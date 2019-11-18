Son Dakika Haberleri: Hong Kong'ta üniversite kampüsünde toplanan göstericiler gözaltına alınıyor
Son Dakika Dünya Hong Kong'ta üniversite kampüsünde toplanan göstericiler gözaltına alınıyor - Son Dakika Dünya

Hong Kong'ta üniversite kampüsünde toplanan göstericiler gözaltına alınıyor

6 saat önce

Hong Kong'ta üniversite kampüsünde toplanan göstericiler gözaltına alınıyor

Hong Kong'ta üniversite kampüsünde toplanan göstericiler gözaltına alınıyor, System.String[]

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde göstericiler, işgal ettikleri Polytechnic Üniversitesini terk etmeye başladı.


Yüzlerce protestocu, sabah Polytechnic Üniversitesi kampüsünden gözaltına alınma endişesiyle çıkmaya başladı ancak polisin biber gazlı müdahalesiyle karşılaşınca geri döndü. Hong Kong polisi, daha sonra işgal altındaki üniversiteden çıkan göstericileri, biber gazı ve copla müdahale ederek gözaltına aldı.

Euronews.com'da Görüntüle

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:04 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İSPARK değnekçileri yeniden ortaya çıktı
Karaköy'de başörtülü kıza saldıran kadının komşularına terör estirdiği ortaya çıktı Dilovası Belediye Başkanı Şayir'in maaşı öğrencilere burs oldu Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran kadının İslam'a ağır hakaretler ettiği ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 20:52:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hong Kong'ta üniversite kampüsünde toplanan göstericiler gözaltına alınıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]