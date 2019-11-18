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Hong Kong'ta üniversite kampüsünde toplanan göstericiler gözaltına alınıyor
6 saat önce
Hong Kong'ta üniversite kampüsünde toplanan göstericiler gözaltına alınıyor
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde göstericiler, işgal ettikleri Polytechnic Üniversitesini terk etmeye başladı.
Yüzlerce protestocu, sabah Polytechnic Üniversitesi kampüsünden gözaltına alınma endişesiyle çıkmaya başladı ancak polisin biber gazlı müdahalesiyle karşılaşınca geri döndü. Hong Kong polisi, daha sonra işgal altındaki üniversiteden çıkan göstericileri, biber gazı ve copla müdahale ederek gözaltına aldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:04
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