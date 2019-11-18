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Hong Kong'ta üniversite kampüsünde toplanan göstericiler gözaltına alınıyor
6 saat önce
Hong Kong'ta üniversite kampüsünde toplanan göstericiler gözaltına alınıyorView on euronews.
Hong Kong'ta üniversite kampüsünde toplanan göstericiler gözaltına alınıyorView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:06
Karaköy'de başörtülü kıza saldıran kadının komşularına terör estirdiği ortaya çıktı Dilovası Belediye Başkanı Şayir'in maaşı öğrencilere burs oldu Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran kadının İslam'a ağır hakaretler ettiği ortaya çıktı ABD, Türkiye dahil 3 ülkenin vatandaş ve şirketlerine yaptırım getirdi