Hong Kong'tan İstanbul'a lezzet yolculuğu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İSMEK öğrencisi Noble Lee-Fitz, üç yıl önce, Alman eşinin işi dolayısıyla Hong Kong'tan İstanbul'a gelip yerleşti. Bir arkadaşının tavsiyesiyle İSMEK ile tanışan Fitz, önce dil kursuna yazılarak Türkçe öğrenmeye başladı.Bu eğitimin ardından resim kursuna kayıt yaptıran Fitz, birbirinden güzel yağlı boya tabloların altına imza atmaya başladı.

Fitz'in becerileri yalnız bunlarla da sınırlı kalmadı. Resim kursunu bitirdikten sonra, yine İSMEK'in kapısını çaldı. Yeni hedefi, Osmanlı Saray Mutfağı'nı öğrenmekti.

Halen bu yöndeki beceri ve bilgisini geliştirmeyi sürdüren konuk kursiyer, kısa süre içerisinde Türk yemeklerinin birbirinden leziz tariflerini öğrendi. Fitz, evde eşine ve arkadaşlarına yaptığı yemeklerden tattırdığını, Osmanlı Saray Mutfağı'nın onlarda da hayranlık uyandırdığını ifade etti.

Fitz'in favori yemekleri arasında Antakya yöresine ait Şıhıl Mahşi, Soğanlı Börek, Yaprak Sarma, Baklava ile Hibiskus adı verilen Osmanlı Şerbeti var.

İstanbul'u ve İSMEK'i çok sevdiğini söyleyen Fitz'in hayali, bir gün Hong Kong'a döndüğünde Türk mutfağı üzerine yemekler yapan bir restoran açmak… Fitz, bu hayalini gerçekleştireceğine inandığını söylemeden de duramadı.