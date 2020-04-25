Hong Kong'tan kritik koronavirüs raporu

Hong Kong araştırmacıları tarafından yapılan bir çalışmaya göre Çin'de koronavirüsten (Covid-19) enfekte olan kişilerin sayısı açıklanandan 4 kat daha fazla olabilir.

Hong Kong'tan koronavirüs salgınına ilişkin bir açıklamada geldi. Hong Kong'lu araştırmacılar tarafından yapılan bir çalışmada Çin'de ilk koronavirüs dalgasında virüsün 232 binden fazla insana bulaşmış olabileceği belirtildi. Resmi olarak açıklanan verilere göre virüsün ilk başladığı günden bugüne Çin'de 82 bin 816 kişi enfekte olurken 4 bin 632 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, salgın tedbirlerini gevşetmeyen Hong Kong yönetimi; halka hijyen kurallarına uyma, sosyal mesafeyi koruma ve gereksiz seyahatlerden kaçınma uyarısında bulundu.