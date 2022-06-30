Hong Kong'un Ana Vatana Dönüşünün 25. Yıl Dönümü İçin Hazırlıklar Sürüyor

HONG KONG, 30 Haziran (Xinhua) -- Hong Kong 'un ana vatana dönüşünün 25. yıl dönümü yaklaşırken, şehrin dört bir yanına asılan bayraklar, fenerler ve süslemeler sayesinde Hong Kong sokaklarında kutlama havası hakim.

Kaynak: Xinhua

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