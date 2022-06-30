Hong Kong'un Ana Vatana Dönüşünün 25. Yıl Dönümü İçin Hazırlıklar Sürüyor - Son Dakika
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Hong Kong'un Ana Vatana Dönüşünün 25. Yıl Dönümü İçin Hazırlıklar Sürüyor

30.06.2022 12:39
Hong Kong'un Ana Vatana Dönüşünün 25. Yıl Dönümü İçin Hazırlıklar Sürüyor

HONG KONG, 30 Haziran (Xinhua) -- Hong Kong'un ana vatana dönüşünün 25. yıl dönümü yaklaşırken, şehrin dört bir yanına asılan bayraklar, fenerler ve süslemeler sayesinde Hong Kong sokaklarında kutlama havası hakim.Hong Kong'un ana vatana dönüşünün 25.

HONG KONG, 30 Haziran (Xinhua) -- Hong Kong'un ana vatana dönüşünün 25. yıl dönümü yaklaşırken, şehrin dört bir yanına asılan bayraklar, fenerler ve süslemeler sayesinde Hong Kong sokaklarında kutlama havası hakim.

Hong Kong'un Ana Vatana Dönüşünün 25. Yıl Dönümü İçin Hazırlıklar Sürüyor

Hong Kong'un ana vatana dönüşünün 25. yıl dönümü öncesinde Çin'in güneyindeki Hong Kong'daki caddeden bir görünüm, 28 Haziran 2022. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua)

Hong Kong'un Ana Vatana Dönüşünün 25. Yıl Dönümü İçin Hazırlıklar Sürüyor

Hong Kong'un ana vatana dönüşünün 25. yıl dönümü öncesinde Çin'in güneyinde yer alan Hong Kong'daki bir yaya köprüsünden bir görünüm, 28 Haziran 2022. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua)

Hong Kong'un Ana Vatana Dönüşünün 25. Yıl Dönümü İçin Hazırlıklar Sürüyor

Hong Kong'un ana vatana dönüşünün 25. yıl dönümü öncesinde Çin'in güneyinde yer alan Hong Kong'daki bir çiçek panosu görülüyor, 23 Haziran 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Koruyucu Aile Günü, Hong Kong, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hong Kong'un Ana Vatana Dönüşünün 25. Yıl Dönümü İçin Hazırlıklar Sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hong Kong'un Ana Vatana Dönüşünün 25. Yıl Dönümü İçin Hazırlıklar Sürüyor - Son Dakika
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