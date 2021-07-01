Hong Kong'un Çin'e bırakılmasının yıl dönümünde geleneksel protestolara yasak - Son Dakika

- Hong Kong'un Çin'e bırakılmasının yıl dönümünde geleneksel protestolara yasak

HONG KONG - İngiltere'nin 1 Temmuz 1997'de Hong Kong'un yönetimini Çin'e devretmesinin 24. yıl dönümünde düzenlenmesi planlanan protestolara izin verilmedi. Victoria Park'ı kapatan polis, bölgeye girenlerin yargılanabilecekleri konusunda uyarıların yer aldığı flamalar astı.

Hong Kong'un Çin'e bağlanmasının 24. yıl dönümünde gerçekleştirilmesi planlanan ve her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Demokrasi Yürüyüşü" bu yıl yasaklandı. Hong Kong yönetimi, protesto gösterilerini engellemek amacıyla cadde ve sokaklara yüzlerce polis konuşlandırdı. Birçok noktada polis minibüsleri, TOMA ve zırhlı araçlar yer alırken, polislerin devriye attığı görüldü. Polis demokrasi yanlısı gösterilere sahne olan Victoria Park'ı kapatırken, insanların kapalı alana girmeleri ya da orada kalmaları halinde yargılanabilecekleri konusunda uyarıların yer aldığı flamalar astı.

Hong Kong Baş Sekreteri John Lee, yetkililerin "ulusal güvenliği korumak için istikrarlı bir duruş sergilemeye devam edeceklerini" dile getirdi. Çin yönetimi tarafından demokrasi yanlısı mitingleri bastırmak için dayatılan ulusal güvenlik yasasını savunan Lee, bu yasanın daha fazla kullanılacağını vurguladı.

Tartışmalı ulusal güvenlik yasası

Çin yönetimi, geçtiğimiz yıl 30 Haziran'da "ulusal güvenlik yasasını" yürürlüğe koymuştu. Tartışmalı güvenlik yasası, herhangi bir ayrılıkçı eylemi, terörizmi ve yabancı güçlerle gizli anlaşma eylemlerini suç sayıyor ve merkezi hükümeti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemlerin yasaklanmasını kapsıyor. Pekin yönetimi, yasanın suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan şiddetli sokak protestolarından sonra istikrarı yeniden tesis etmek ve sürdürmek için gerekli olduğunu savunurken, eleştirmenler ise yasanın suistimale açık olduğunu ve muhalefeti etkili bir şekilde susturduğunu savunuyor. Yasa ile ayrılıkçılar ve demokrasi yanlıları, söz konusu suçları işlemeleri halinde 3 yıldan müebbede kadar hapis cezası ile cezalandırılabiliyor.