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Hong Kong'un Çin'e devredilmesini protesto etmek yasaklandı - Son Dakika

Hong Kong'un Çin'e devredilmesini protesto etmek yasaklandı

01.07.2021 11:56
Hong Kong'un Çin'e devredilmesini protesto etmek yasaklandı, System.String[]

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, şehir yönetiminin Çin'e devrinin yıl dönümünde düzenlenen geleneksel protestolar yasaklandı.

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, şehir yönetiminin Çin'e devrinin yıl dönümünde düzenlenen geleneksel protestolar yasaklandı.

Polis, 1997 yılı devir teslimi münasebetiyle demokrasi yanlısı mitinglerin yapıldığı Victoria Park'ı kapatarak, insanları kapalı alana girmeleri veya o bölgede kalmaları halinde yargılanabilecekleri konusunda uyaran flamalar astı.

Hong Kong Baş Sekreteri John Lee, Pekin tarafından demokrasi yanlısı mitingleri bastırmak için dayatılan ulusal güvenlik yasasını savunarak, istikrarı sağlamak üzere gelecek yıl bu yasanın daha fazla kullanılacağını söyledi.

John Lee, ulusal güvenlik yasasının insan haklarına saygı gösterilmesini şart koştuğunu ve insanların basın ve toplanma özgürlüğünden yararlanmalarına izin verdiğini ifade etti.

Bölgede ulusal güvenlik yasası kapsamında büyük ölçekli gösteriler yasaklanırken, birçok aktivist ve gazeteci tutuklandı ya da Hong Kong'u terk etmek zorunda kaldı.

Yetkililer, son iki yıldır kanlı Tiananmen Meydanı baskını anmaları ve Hong Kong'un Çin'e devredilmesi protestoları da dahil birçok gösteriyi, salgın ve sosyal mesafe gerekçesiyle yasaklamıştı.

Hong Kong'da yürürlüğe giren Ulusal Güvenlik Yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran 2020'de oy birliğiyle kabul edilen yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar kitlesel eylemlere sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyordu.

Yasa ile Çin medyasınca "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, siyasetçiler, iş insanları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılmış, bu kapsamda 100'den fazla muhalif hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Protesto, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hong Kong'un Çin'e devredilmesini protesto etmek yasaklandı - Son Dakika


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