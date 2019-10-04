Son Dakika Haberleri: Hong Kong'un en zengin adamından 128 milyon dolar bağış
Son Dakika Ekonomi Haber

Hong Kong'un en zengin adamından 128 milyon dolar bağış

1 saat önce

Hong Kong'un en zengin kişisi Li Ka-shing'in, bölgede dört aydır süren gösterilerden zarar gören işletmelere 128 milyon dolar hibe etti.

Hong Kong'un en zengin adamından 128 milyon dolar bağış, System.String[]

Hong Kong'un en zengin kişisi Li Ka-shing'in, bölgede dört aydır süren gösterilerden zarar gören işletmelere 128 milyon dolar hibe etti.

Hong Kong, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:26 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzonspor'dan Huawei ve Turkcell ile 52,5 milyonluk sponsorluk anlaşması
Altın haftayı düşüşle kapattı! İşte son durum Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar Kuru incirde 3 günde 22 milyon dolarlık ihracat yapıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 18:47:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hong Kong'un en zengin adamından 128 milyon dolar bağış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]