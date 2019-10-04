Hong Kong'un en zengin adamından 128 milyon dolar bağış
1 saat önce
Hong Kong'un en zengin kişisi Li Ka-shing'in, bölgede dört aydır süren gösterilerden zarar gören işletmelere 128 milyon dolar hibe etti.
Hong Kong'un en zengin kişisi Li Ka-shing'in, bölgede dört aydır süren gösterilerden zarar gören işletmelere 128 milyon dolar hibe etti.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:26
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