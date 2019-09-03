Hong Kong’un fuar devi Türk mutfak sektörü ile bir araya geliyor
35 dakika önce
Hong Kong'un en büyük fuarlarından olan ve Türk firmalarının büyük ilgi gösterdiği Mega Show'un yöneticileri Türkiye'ye geliyor.
Hong Kong'un en büyük fuarlarından olan ve Türk firmalarının büyük ilgi gösterdiği Mega Show'un yöneticileri Türkiye'ye geliyor
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 03:04
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