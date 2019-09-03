Son Dakika Haberleri: Hong Kong’un fuar devi Türk mutfak sektörü ile bir araya geliyor
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Hong Kong’un fuar devi Türk mutfak sektörü ile bir araya geliyor

35 dakika önce

Hong Kong'un en büyük fuarlarından olan ve Türk firmalarının büyük ilgi gösterdiği Mega Show'un yöneticileri Türkiye'ye geliyor.

Hong Kong’un fuar devi Türk mutfak sektörü ile bir araya geliyor, System.String[]

Hong Kong'un en büyük fuarlarından olan ve Türk firmalarının büyük ilgi gösterdiği Mega Show'un yöneticileri Türkiye'ye geliyor

Hong Kong, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 03:04 
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